США поддерживают усилия Азербайджана по борьбе с терроризмом – посол

Вашингтон положительно оценивает меры по борьбе с преступностью, предпринимаемые в Азербайджане, в том числе с терроризмом и торговлей людьми, заявил посол США в Баку Эрл Литценбергер, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
«На встрече с министром внутренних дел Азербайджана Рамилем Усубовым посол США Эрл Литценбергер выразил удовлетворение созданными в республике условиями безопасности и стабильности для местных граждан и иностранцев», - говорится в сообщении.
Дипломат выразил готовность приложить усилия для развития отношений между Баку и Вашингтоном, а также между американским посольством и МВД Азербайджана.
«Азербайджан придает большое значение отношениям с США, которые опираются на национальные интересы двух стран, охватывают все сферы и продолжают развиваться по восходящей линии», - отметил Р.Усубов.
Министр подчеркнул, что Азербайджан активно сотрудничает с США в вопросах борьбы с международным терроризмом и обеспечением глобальной безопасности.
Р.Бабаев
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