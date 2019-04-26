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Внешняя политика 26.04.2019 10:05

США поддерживают усилия Азербайджана по борьбе с терроризмом – посол

Вашингтон положительно оценивает меры по борьбе с преступностью, предпринимаемые в Азербайджане, в том числе с терроризмом и торговлей людьми, заявил посол США в Баку Эрл Литценбергер, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

«На встрече с министром внутренних дел Азербайджана Рамилем Усубовым посол США Эрл Литценбергер выразил удовлетворение созданными в республике условиями безопасности и стабильности для местных граждан и иностранцев», - говорится в сообщении.

Дипломат выразил готовность приложить усилия для развития отношений между Баку и Вашингтоном, а также между американским посольством и МВД Азербайджана.

«Азербайджан придает большое значение отношениям с США, которые опираются на национальные интересы двух стран, охватывают все сферы и продолжают развиваться по восходящей линии», - отметил Р.Усубов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан активно сотрудничает с США в вопросах борьбы с международным терроризмом и обеспечением глобальной безопасности.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]