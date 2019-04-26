У Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северо-восточного побережья острова Минданао (Филиппины) в 154 км восточнее города Серигао, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 08:27 мск в пятницу землетрясения имел координаты 10.28 градуса северной широты и 126.80 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".