Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть

Турецкие отели, работающие по системе "все включено", примут участие в проекте "Оранжевый флаг", цель которого - сокращение пищевых отходов, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на турецкие СМИ.
"По словам инициатора проекта Али Акгуна, будучи на отдыхе в Анталье он ужаснулся тому, сколько несъеденной еды оставляют туристы на тарелках. Проблема пищевых отходов для Турции стоит очень остро: ежегодно в стране выбрасывается 18 млн фруктов и овощей, 4,9 млн буханок хлеба. Их суммарную стоимость оценивают в 214 млрд турецких лир", - сообщили в АТОР.
Как отмечает турецкое издание Turizmgazetesi, к проекту присоединятся 250 отелей. Среди мер, которые они могут предпринять для сокращения отходов - небольшие комплименты гостям, которые будут брать столько еды, сколько могут съесть, а также агитационные плакаты, убеждающие гостей не наваливать на тарелки горы продуктов. Кроме того, отельеры могут уменьшить размер тарелок.
Как уточняет АТОР, участники программы должны будут также обучить персонал кухни правильно планировать расход продуктов. Участие в проекте для отельеров будет добровольным.
"Российские туроператоры считают, что для туристов инициатива не станет проблемой. Наши соотечественники все больше уделяют внимание правильному питанию, так что сегодня и в отелях Турции отнюдь не часто можно увидеть российского туриста, несущего "две тарелки с горкой". Как говорят представители одной из крупных туроператорских компаний, работающей на турецком направлении, немалый процент туристов сами соблюдают культуру потребления и даже самостоятельно готовы делать замечания гостям отеля, не придерживающихся подобных правил", - добавили в ассоциации.
Туроператоры также отмечают, что "Оранжевый флаг" будет реализовываться в соответствии с популярным сейчас во всем мире трендом на разумное и экологичное потребление. В отелях он проявляется не только в сокращении пищевых отходов, но и в сортировке мусора, и в отказе от ежедневной замены и стирки белья и полотенец.
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