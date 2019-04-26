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СНГ 26.04.2019 11:04

Социал-демократическая партия Казахстана решила бойкотировать президентские выборы

Казахстанская оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) на съезде в пятницу приняла решение бойкотировать внеочередные президентские выборы, которые должны пройти в стране 9 июня, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Редактор газеты "Общественная позиция - ДАТ" Ермурат Бапи, которого партия ранее планировала выдвинуть кандидатом на президентские выборы, заявил на съезде ОСДП, что отказывается в них участвовать.

"Быть в этой массовке и придавать легитимность этим выборам не стоит. Я снимаю свою кандидатуру", - сказал Е.Бапи.

Кроме того, около десяти выступивших на съезде делегатов один за другим заявили, что не верят в честность проведения предстоящих выборов.

Решение о бойкоте съезд принял большинством голосов - 36 человек "за", трое - против.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОСДП, ВЫБОРЫ, БОЙКОТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]