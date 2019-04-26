Социал-демократическая партия Казахстана решила бойкотировать президентские выборы

Казахстанская оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) на съезде в пятницу приняла решение бойкотировать внеочередные президентские выборы, которые должны пройти в стране 9 июня, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Редактор газеты "Общественная позиция - ДАТ" Ермурат Бапи, которого партия ранее планировала выдвинуть кандидатом на президентские выборы, заявил на съезде ОСДП, что отказывается в них участвовать.
"Быть в этой массовке и придавать легитимность этим выборам не стоит. Я снимаю свою кандидатуру", - сказал Е.Бапи.
Кроме того, около десяти выступивших на съезде делегатов один за другим заявили, что не верят в честность проведения предстоящих выборов.
Решение о бойкоте съезд принял большинством голосов - 36 человек "за", трое - против.
США поддерживают усилия Азербайджана по борьбе с терроризмом – посол
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Ограничения процентных ставок по банковским кредитам не планируются – глава ЦБА
Доллар США стабилен, ICE Dollar немного опустился с максимума за 2 года
ЦБ Азербайджана снизил с 26 апреля учетную ставку до 8,75% с 9%
Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть
Глобальное потепление увеличивает разрыв между богатыми и бедными странами - исследование
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР