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Дальнее зарубежье 26.04.2019 11:17

Шеф полиции Шри-Ланки ушел в отставку из-за серии терактов

Глава полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару покинул пост из-за неспособности его ведомства предотвратить серию терактов в стране, заявил в пятницу президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

"Главный инспектор полиции ушел в отставку. Он передал прошение об отставке исполняющему обязанности министра обороны. Скоро я назначаю нового главного инспектора", - цитируют западные СМИ слова президента, сказанные журналистам.

Ранее в отставку ушел один из руководителей Минобороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо.

Также президент Шри-Ланки сообщил, что ключевой организатор атак глава группировки "Таухид джамаат" Захран Хашим погиб в ходе терактов - во время нападения на отель Shangri-La. П.Джаясундару уточнил, что такая информация была получена на основании анализа видеозаписей с камер наблюдения.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По уточненным данным, жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПОЛИЦИЯ, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]