Шеф полиции Шри-Ланки ушел в отставку из-за серии терактов

Глава полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару покинул пост из-за неспособности его ведомства предотвратить серию терактов в стране, заявил в пятницу президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

"Главный инспектор полиции ушел в отставку. Он передал прошение об отставке исполняющему обязанности министра обороны. Скоро я назначаю нового главного инспектора", - цитируют западные СМИ слова президента, сказанные журналистам.

Ранее в отставку ушел один из руководителей Минобороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо.

Также президент Шри-Ланки сообщил, что ключевой организатор атак глава группировки "Таухид джамаат" Захран Хашим погиб в ходе терактов - во время нападения на отель Shangri-La. П.Джаясундару уточнил, что такая информация была получена на основании анализа видеозаписей с камер наблюдения.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По уточненным данным, жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .