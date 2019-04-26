Китайская Tus-Holdings вместе с РФПИ построит на территории МГУ научно-технологический парк

Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) договорились с китайской Tus-Holdings о совместном строительстве научно-технологического парка на территории МГУ им.Ломоносова.

Парк обеспечит техническую инфраструктуру для исследовательских лабораторий, конференц-залов и офисов для российских и китайских ученых и научно-технических предприятий, а также предоставит целый комплекс услуг, таких как венчурный капитал, обучение предпринимательству, продвижение в СМИ, сказано в сообщении РФПИ.

Tus-Holdings создана при поддержке Университета Цинхуа. РФПИ и РКИФ уже реализуют совместно с Tus-Holdings проект по созданию научно-технологического парка и комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. Совокупный объем инвестиций составляет более 90 млрд рублей.

РКИФ и Tus-Holdings также запустили Российско-китайский венчурный фонд с первоначальным капиталом в $100 млн. Новый фонд сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в высокотехнологичных сегментах российской экономики с потенциалом последующего развития на рынках Китая.