Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.04.2019 11:42

Президент Казахстана пообещал, что АЭС в стране без учета мнения граждан страны строиться не будет

Решение о строительстве АЭС в Казахстане будет приниматься с учетом мнения жителей страны, заявил действующий казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область.

"Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема строительства атомной электростанции. Эта проблема сложная. К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии. Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас", - сказал К.Токаев, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

"В то же время без учета мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве АЭС принято не будет", - подчеркнул президент Казахстана.

"Это исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы всего нашего народа, и его мнение будет принято во внимание. Именно из этого мы будем исходить", - сказал К.Токаев.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 3 апреля предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям.

Минэнерго Казахстана позже сообщило, что кроме строительства АЭС рассматривается возможность строительства парогазовых и гидростанций.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электрической энергии будут определены только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов. Минэнерго заверило, что в случае выбора АЭС для покрытия дефицита мощностей решение по его строительству будет приниматься после проведения общественных слушаний.

Впервые планы построить АЭС в Казахстане (тогда ее предполагалось разместить близ озера Балхаш) были обнародованы в 1998 году. Однако в обществе эти планы были восприняты крайне негативно, и работы по разработке проекта были фактически свернуты.

В ноябре 2006 года правительство страны приняло постановление о подготовке строительства АЭС в Мангистауской области (на западе страны) в 10 км от Актау на базе бывшего атомного энергокомбината (МАЭК). Сейчас это производство ликвидировано, топливо утилизируется, а сам комбинат передан в состав "Казатомпрома". При этом было решено строить АЭС на базе реакторов средней мощности ВБЭР-300 российского и европейского производства.

Разработку ТЭО и обоснования инвестиций проекта АЭС российские специалисты были готовы завершить в 2009 году. Однако в феврале 2009 года правительство республики приостановило проект до урегулирования с Россией вопросов о передаче интеллектуальной собственности. Затем в список возможных площадок для строительства АЭС был добавлен Курчатов, расположенный на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

В конце мая 2014 года Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении АЭС в Курчатове. Проект предусматривал строительство АЭС с реакторами типа ВВЭР установленной мощностью от 300 МВт до 1200 МВт. Согласно документу, стороны также намеревались сотрудничать в вопросе обеспечения АЭС ядерным топливом с возможностью производства его или компонентов на территории Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АЭС


Похожие новости


Мун Чжэ Ин поблагодарил Казахстан за поддержку урегулирования на Корейском полуострове Новый президент Казахстана назвал административной ретивостью размещение его портретов на билбордах Назарбаева впервые не выдвинут на пост президента Казахстана, полагает лидер оппозиционной партии Президент Казахстана обсудил общественно-политические вопросы с представителями ключевых партий страны Токаев гарантирует прозрачность предстоящих президентских выборов в Казахстане Досрочные президентские выборы состоятся в Казахстане 9 июня - Токаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]