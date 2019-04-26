Президент Казахстана пообещал, что АЭС в стране без учета мнения граждан страны строиться не будет

Решение о строительстве АЭС в Казахстане будет приниматься с учетом мнения жителей страны, заявил действующий казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область.

"Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема строительства атомной электростанции. Эта проблема сложная. К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии. Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас", - сказал К.Токаев, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

"В то же время без учета мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве АЭС принято не будет", - подчеркнул президент Казахстана.

"Это исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы всего нашего народа, и его мнение будет принято во внимание. Именно из этого мы будем исходить", - сказал К.Токаев.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 3 апреля предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям.

Минэнерго Казахстана позже сообщило, что кроме строительства АЭС рассматривается возможность строительства парогазовых и гидростанций.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электрической энергии будут определены только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов. Минэнерго заверило, что в случае выбора АЭС для покрытия дефицита мощностей решение по его строительству будет приниматься после проведения общественных слушаний.

Впервые планы построить АЭС в Казахстане (тогда ее предполагалось разместить близ озера Балхаш) были обнародованы в 1998 году. Однако в обществе эти планы были восприняты крайне негативно, и работы по разработке проекта были фактически свернуты.

В ноябре 2006 года правительство страны приняло постановление о подготовке строительства АЭС в Мангистауской области (на западе страны) в 10 км от Актау на базе бывшего атомного энергокомбината (МАЭК). Сейчас это производство ликвидировано, топливо утилизируется, а сам комбинат передан в состав "Казатомпрома". При этом было решено строить АЭС на базе реакторов средней мощности ВБЭР-300 российского и европейского производства.

Разработку ТЭО и обоснования инвестиций проекта АЭС российские специалисты были готовы завершить в 2009 году. Однако в феврале 2009 года правительство республики приостановило проект до урегулирования с Россией вопросов о передаче интеллектуальной собственности. Затем в список возможных площадок для строительства АЭС был добавлен Курчатов, расположенный на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

В конце мая 2014 года Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении АЭС в Курчатове. Проект предусматривал строительство АЭС с реакторами типа ВВЭР установленной мощностью от 300 МВт до 1200 МВт. Согласно документу, стороны также намеревались сотрудничать в вопросе обеспечения АЭС ядерным топливом с возможностью производства его или компонентов на территории Казахстана.