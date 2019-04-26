Конституционный суд Молдавии счел невозможным менять избирательную систему к досрочным выборам

В случае досрочных парламентских выборов избирательная система не может быть изменена, такое решение вынес Конституционный суд Молдавии (КСМ) в пятницу по запросу троих независимых депутатов в новом парламенте Молдавии.

"Парламент может изменить избирательную систему только во временном интервале в один созыв (четыре года - ИФ). Новая избирательная система может быть внедрена только в случае очередных парламентских выборов, а изменения могут быть осуществлены не менее, чем за год до выборов", - говорится в решении КСМ.

Согласно решению КСМ, "частое изменение избирательной системы может нанести ущерб избирателям, партиям и другим конкурентам на выборах, а также влечет за собой риски нарушения права граждан избирать и быть избранным".

Ранее сообщалось, что трое независимых депутатов в парламенте Молдавии обратились в Конституционный суд в связи с намерением правой оппозиции добиться изменения избирательной системы.

Авторы запроса считают, что "изменение избирательной системы для проведения досрочных выборов нарушает принципы правового государства, право свободного и демократичного проведения выборов, а также рекомендации международных органов".

Возврат к пропорциональной избирательной системе является частью законодательного пакета по деолигархизации Молдавии, предложенного правым политическим блоком ACUM. По мнению представителей блока, переход к смешанной системе, по которой избран нынешний парламент, является ошибкой, поскольку выгоден лишь Демократической партии.

Помимо возврата к смешанной системе, ACUM выступает за кадровые перестановки в ряде государственных учреждений, в том числе в тех, которые отвечают за организацию и мониторинг избирательной кампании и голосования. Они полагают, что после отмены смешанной системы и перестановок можно будет организовать досрочные парламентские выборы в более конкурентных и справедливых условиях.

Смешанная избирательная система принята в Молдавии в конце июля 2017 г. голосами депутатов правящей Демократической партии Партии социалистов. Социалисты мотивировали необходимость принятия смешанной систему тем, что это не позволит демократам принять одномандатную систему, которая, по их мнению, представляет большую опасность для избирательного процесса. При этом, социалисты не отрицают возможность возврата к пропорциональной избирательной системе, в то время как Демпартия - категорически против этого.

Местные аналитики уверены, что запрос независимых депутатов сделан по инициативе Демпартии, к которой они афилированы. Ион Гроза выиграл мандат в одномандатном округе на юге Молдавии, а Виорел Мельник и Александр Олейник считаются депутатами от двух округов в Приднестровье. При этом, они не проводили в Приднестровье никакой агитации, и не проживают в регионе. Из Приднестровья была организована массовая перевозка избирателей, в результате чего в выборах в парламент Молдавии 24 февраля приняло участие рекордное количество жителей Приднестровья за последние 25 лет - более 37 тысяч человек. Наблюдатели на выборах указывали, при этом, на многочисленные нарушения в ходе голосования.