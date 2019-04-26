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Транспорт и связь 26.04.2019 11:10

В Швеции, Дании и Норвегии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов

Более 600 прибывающих и отбывающих авиарейсов отменили в Швеции, Дании и Норвегии в связи с забастовкой пилотов мультинациональной авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS), сообщает в пятницу шведский интернет-портал The Local.

По данным портала, забастовка затронула порядка 70% рейсов компании и свыше 70 тыс. пассажиров. Однако забастовка не повлияла на авиарейсы, осуществляемые партнерами SAS, а также на рейсы санитарной авиации.

Авиакомпания предоставила пассажирам, чьи авиарейсы были отменены, возможность бесплатно забронировать билеты на другой день.

В забастовке приняли в общей сложности около 1400 пилотов компании SAS, в частности, 372 в Дании, 545 в Норвегии и 492 в Швеции.

Забастовка началась после того, как пилотам не удалось достигнуть договоренности о заключении коллективного договора между группой пилотов и компанией SAS. Пилоты требуют более выгодных для себя условий труда: речь идет о повышении заработной платы и об изменении рабочего графика.

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Тэги: СКАНДИНАВИЯ, ЗАБАСТОВКА, АВИАРЕЙСЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]