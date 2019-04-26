ЦБ Азербайджана снизил с 26 апреля учетную ставку до 8,75% с 9%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 8,75% с 9%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции в пятницу.
"Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная макроэкономическая ситуация обусловили снижение ставки с 9% до 8,75%», - сказал Э.Рустамов.
Нижний порог процентного коридора снижен с 7% до 6,75%, верхний - с 11% до 10,75%. Данное решение вступило в силу с 26 апреля.
Э.Рустамов отметил, что решения по параметрам процентного коридора и впредь будут приниматься в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции, а также от реализации сценариев риска.
«Инфляционные риски несколько уменьшились, это позволяет продолжить нормализацию монетарной политики. В тоже время, с учетом ряда внутренних и внешних инфляционных факторов и рисков, мы предпочитаем сохранить антиинфляционный характер денежной политики», - сказал глава Центробанка.
Он добавил, что в следующий раз ЦБА вопрос пересмотра учетной ставки рассмотрит на заседании 7 июня.
Это третье снижение учетной ставки Центральным банком Азербайджана в 2019 году. Как ранее сообщалось, 15 марта ЦБА снизил учетную ставку с 9,25% до 9%.
В течение 2018 года ставка последовательно (в 4 этапа - ИФ) была снижена с 15% до 9,75%.
А.Мамедов
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