Марокко выдало России боевика из Дагестана

Власти Марокко экстрадировали в Россию члена бандформирований - уроженца Дагестана, сообщили в пятницу в Генпрокуратуре РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ из Королевства Марокко экстрадирован гражданин России Рамазан Саламов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконных вооруженных формированиях)", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в 2016 году Р.Саламов "вступил в незаконное вооруженное формирование, сознавая противоправный характер своих действий".

"После того, как стало известно о противоправных действиях злоумышленника, он скрылся от правоохранительных органов. В связи с этим суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Саламов был объявлен в международный розыск", - отметили в ведомстве.

Боевика задержали на территории Марокко, а в августе 2018 года Генеральная прокуратура РФ направила в Минюст этой страны запрос о его выдаче.

Уголовное дело в отношении Р.Саламова находится в производстве следственного управления УМВД по Махачкале.