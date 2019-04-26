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СНГ 26.04.2019 12:14

Марокко выдало России боевика из Дагестана

Власти Марокко экстрадировали в Россию члена бандформирований - уроженца Дагестана, сообщили в пятницу в Генпрокуратуре РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ из Королевства Марокко экстрадирован гражданин России Рамазан Саламов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконных вооруженных формированиях)", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в 2016 году Р.Саламов "вступил в незаконное вооруженное формирование, сознавая противоправный характер своих действий".

"После того, как стало известно о противоправных действиях злоумышленника, он скрылся от правоохранительных органов. В связи с этим суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Саламов был объявлен в международный розыск", - отметили в ведомстве.

Боевика задержали на территории Марокко, а в августе 2018 года Генеральная прокуратура РФ направила в Минюст этой страны запрос о его выдаче.

Уголовное дело в отношении Р.Саламова находится в производстве следственного управления УМВД по Махачкале.

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Тэги: РОССИЯ, МАРОККО, БОЕВИК, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]