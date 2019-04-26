Доллар США стабилен, ICE Dollar немного опустился с максимума за 2 года

Курс доллара США в четверг вырос на фоне более "голубиных" настроений центральных банков крупнейших стран мира и остается практически стабильным в последнюю торговую сессии текущей недели, отмечает MarketWatch.

Участники рынка находятся в ожидании публикации первых данных о состоянии экономики США за первый квартал. Как ожидается, американский ВВП увеличился на 2,3% относительно октября-декабря.

Кроме того, в пятницу Мичиганский университет обнародует значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия в Штатах за апрель. Предполагается, что индикатор вырос до 97 пунктов по сравнению с 96,9 пункта в прошлом месяце.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов в четверг достигал отметки в 98,322 пункта, что является максимумом с 16 мая 2017 года. Сессию он завершил на уровне 98,15 пункта и находится в этом районе в пятницу.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также практически стабилен.

Евро торгуется утром в районе $1,1138 против $1,1132 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 124,39 иены по сравнению со 124,27 иены в четверг. Курс доллара составляет 111,68 иены против 111,63 иены.

Фунт стерлингов торгуется в пятницу около $1,2905 против $1,2899 в предыдущий рабочий день. Относительно единой европейской валюты он остается на уровне 1,1587 евро.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе взлетело на 37 тыс., рекордными темпами с сентября 2017 года, до максимальных с февраля 230 тыс., сообщило в четверг министерство труда страны. Тем не менее, показатель остается на сравнительно низком уровне и свидетельствует о росте рынка труда в стране.

Вместе с тем объем заказов на товары длительного пользования в стране в марте подскочил на 2,7% относительно предыдущего месяца. Рост стал рекордным с августа и значительно превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших увеличение на 0,8%. Без учета транспортного оборудования заказы выросли на 0,4% вместо ожидавшихся 0,2%.