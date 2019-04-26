Ограничения процентных ставок по банковским кредитам не планируются – глава ЦБА

Процентные ставки по банковским кредитам не будут ограничены верхним пределом, сказал в пятницу на пресс-конференции глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"На днях мы провели активное обсуждение данного вопроса, и я готов заявить, что ограничения процентных ставок по банковским кредитам не планируются", - отметил Э. Рустамов.

А.Мамедов