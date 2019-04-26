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Финансы 26.04.2019 11:28

Ограничения процентных ставок по банковским кредитам не планируются – глава ЦБА

Процентные ставки по банковским кредитам не будут ограничены верхним пределом, сказал в пятницу на пресс-конференции глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"На днях мы провели активное обсуждение данного вопроса, и я готов заявить, что ограничения процентных ставок по банковским кредитам не планируются", - отметил Э. Рустамов.

А.Мамедов

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Тэги: КРЕДИТЫ, СТАВКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]