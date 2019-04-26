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СНГ 26.04.2019 12:37

Таджикистан вводит пошлины для туристов и паломников

Власти Таджикистана вводят пошлины для иностранных туристов и граждан республики, выезжающих за рубеж с целью туризма, а также паломников совершающих хадж.

Маджлиси Намояндагон (нижняя палата парламента страны) в пятницу одобрил предложенные правительством поправки в закон "Об иных обязательных платежах в бюджет" в соответствии с которыми граждане иностранных государств, посещающие Таджикистан в туристических целях, будут облагаться государственной пошлиной, сообщает таджикское интернет-издание "Азия-Плюс".

Глава Минфина Таджикистана Файзиддин Каххорзода, представляя законопроект в парламенте, заявил, что "пошлиной также будут облагаться граждане Таджикистана, посещающие другие государства в целях туризма посредством туристических компаний, а также граждане Таджикистана, совершающие хадж".

Министр добавил, что размер туристических пошлин, как для иностранцев, так и для граждан Таджикистана, будет определять правительство страны, говорится в сообщении.

По его словам, от оплаты пошлины освобождены ветераны войны, участники ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, инвалиды первой и второй групп, дети до 16 лет, а также дипломаты.

Ф.Каххорзода отметил, что в настоящее время на туристическом рынке Таджикистана работают свыше 145 компаний. Республику в 2018 году посетили более 1 млн иностранных туристов.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ТУРИСТЫ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]