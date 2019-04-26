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Дальнее зарубежье 26.04.2019 12:47

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились обменом подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу в Пекине переговоров обменялись подарками.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", после завершения рабочего завтрака глав двух государств В.Путин преподнес своему визави плакат "Российско-китайское сотрудничество", созданный в 1956 году художником Исааком Гринштейном.

На плакате изображены рабочие двух стран, приветствующие друг друга. Они стоят на фоне карты СССР и Китая, на которой обозначены и соединены линией железной дороги города Москва, Пекин, Алма-Ата и Ланьчжоу. Плакат приурочен к открытию участка Транссиба: Москва - Улан-Батор - Пекин (1 января 1956 года) и сдаче в эксплуатацию гостиницы "Пекин" в Москве.

В свою очередь, Си Цзиньпин подарил российскому президенту столовое серебро пекинской гостиницы "Дружба", включающее в себя чашку, тарелку, палочки и ложку, на которых выгравирован образ красавицы Древнего Китая и цветы магнолии.

Гостиница "Дружба" была построена 65 лет назад в честь тесных отношений между двумя странами.

Кроме того, В.Путин получил от председателя КНР керамическую копию статуэтки "Легендарный скакун на Великом шелковом пути", оригинал которой хранится в Национальном музее Китая в Пекине.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, ПОДАРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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