Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились обменом подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу в Пекине переговоров обменялись подарками.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", после завершения рабочего завтрака глав двух государств В.Путин преподнес своему визави плакат "Российско-китайское сотрудничество", созданный в 1956 году художником Исааком Гринштейном.
На плакате изображены рабочие двух стран, приветствующие друг друга. Они стоят на фоне карты СССР и Китая, на которой обозначены и соединены линией железной дороги города Москва, Пекин, Алма-Ата и Ланьчжоу. Плакат приурочен к открытию участка Транссиба: Москва - Улан-Батор - Пекин (1 января 1956 года) и сдаче в эксплуатацию гостиницы "Пекин" в Москве.
В свою очередь, Си Цзиньпин подарил российскому президенту столовое серебро пекинской гостиницы "Дружба", включающее в себя чашку, тарелку, палочки и ложку, на которых выгравирован образ красавицы Древнего Китая и цветы магнолии.
Гостиница "Дружба" была построена 65 лет назад в честь тесных отношений между двумя странами.
Кроме того, В.Путин получил от председателя КНР керамическую копию статуэтки "Легендарный скакун на Великом шелковом пути", оригинал которой хранится в Национальном музее Китая в Пекине.
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