"Алмаз-Антей" представит на турецкой оружейной выставке IDEF-2019 систему С-400 "Триумф" и новейший комплекс "Викинг"

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит свою продукцию на Международной оборонной выставке IDEF-2019, которая пройдет с 30 апреля по 3 мая в турецком Стамбуле, сообщает пресс-служба компании.
"На стенде концерна в виде моделей, видеороликов и печатной продукции будут представлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э", "Викинг", "ТОР-М2Э", "ТОР-М2К" и "ТОР-М2КМ", зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в экспозиции будут представлены радиолокационные средства наблюдения за воздушным пространством, в том числе многофункциональные радиолокационные комплексы, подвижные радиолокационные станции дежурного режима, мобильные и малогабаритные РЛС.
В настоящее время Россия реализует контракт с Турцией на поставку ЗРС С-400. Как сообщил в среду "Интерфаксу" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, первые поставки систем запланированы на июль.
"Начало поставок - в июле", - заявил А.Михеев.
По его словам, Москва и Анкара также договорились о частичной локализации производства С-400 в Турции.
"Да, уже все обсудили, все решено. У нас программа согласована, работаем в рамках исполнения контрактов", - сказал глава Рособоронэкспорта.
Он отметил, что на предстоящей в конце апреля выставке IDEF-2019 в Стамбуле Россия и Турция собираются обсуждать "программы развития всех наших проектов в области двигателестроения, авиастроения, вертолетостроения".
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.
3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары и стороны договорились по цене.
18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
Директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов 19 февраля сообщил "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.
Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил в понедельник, что первая партия С-400 должна быть поставлена Турции в скором времени.
"С-400: предполагается в скором времени поставка первой части этого комплекса. Мы достаточно активно взаимодействуем, в том числе и по другим проектам", - сказал А.Фомин в интервью телеканалу "RT" 22 апреля.
Он отметил, что Турция выдержала все давление со стороны США после заключения данного контракта.
"Достойна восхищения такая очень активная позиция наших турецких партнеров. Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление США", - сказал замглавы ведомства.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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