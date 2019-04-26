Халилзад считает московские консультации по Афганистану продуктивными

Специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад назвал хорошими состоявшиеся накануне в Москве трехсторонние консультации с РФ и Китаем по Афганистану.
"Встреча прошла хорошо", - сказал он в интервью "Интерфаксу".
По словам З.Халилзада, на консультациях, в частности, обсуждалась возможная помощь Афганистану в развитии широкого внутриафганского диалога и уменьшении насилия в стране.
Стороны также условились работать над тем, чтобы Афганистан более не становился "плацдармом для международного терроризма, угрожающего США, России, Китаю и другим странам", отметил З.Халилзад.
"Как видите, день у нас был продуктивный. Мы договорились сделать совместное заявление. Я думаю, это был важный шаг в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.
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