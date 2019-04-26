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Дальнее зарубежье 26.04.2019 13:15

Халилзад считает московские консультации по Афганистану продуктивными

Специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад назвал хорошими состоявшиеся накануне в Москве трехсторонние консультации с РФ и Китаем по Афганистану.

"Встреча прошла хорошо", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам З.Халилзада, на консультациях, в частности, обсуждалась возможная помощь Афганистану в развитии широкого внутриафганского диалога и уменьшении насилия в стране.

Стороны также условились работать над тем, чтобы Афганистан более не становился "плацдармом для международного терроризма, угрожающего США, России, Китаю и другим странам", отметил З.Халилзад.

"Как видите, день у нас был продуктивный. Мы договорились сделать совместное заявление. Я думаю, это был важный шаг в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, АФГАНИСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]