Халилзад считает московские консультации по Афганистану продуктивными

Специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад назвал хорошими состоявшиеся накануне в Москве трехсторонние консультации с РФ и Китаем по Афганистану.

"Встреча прошла хорошо", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам З.Халилзада, на консультациях, в частности, обсуждалась возможная помощь Афганистану в развитии широкого внутриафганского диалога и уменьшении насилия в стране.

Стороны также условились работать над тем, чтобы Афганистан более не становился "плацдармом для международного терроризма, угрожающего США, России, Китаю и другим странам", отметил З.Халилзад.

"Как видите, день у нас был продуктивный. Мы договорились сделать совместное заявление. Я думаю, это был важный шаг в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.