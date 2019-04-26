США, Россия и Китай пытаются ускорить проведение межафганской встречи в Дохе - американский спецпредставитель

Россия, США и Китай выступают за скорейшее проведение межафганской встречи в Дохе, заявил в интервью "Интерфаксу" специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад.

"Мы втроем договорились о том, чтобы как можно скорее провести встречу в Дохе в продолжение нашего разговора. Хотя подобная встреча в Дохе ранее не состоялась (встреча была запланирована на 19-21 апреля - ИФ), мы знаем, что в процессе подготовки к ней был достигнут некоторый прогресс", - сказал он по итогам трехсторонних консультаций РФ, США и Китая в Москве.

З.Халилзад напомнил и назвал прогрессом тот факт, что талибы согласились сами сесть за стол переговоров с представителями афганского правительства.

"К сожалению, сама эта встреча в Дохе не состоялась. Мы разочарованы этим фактом, но считаем, что те препятствия, которые помешали ей состояться, должны быть устранены. Мы готовы помогать там, где наша помощь нужна, но такая межафганская встреча должна быть проведена как можно скорее", - подчеркнул З.Халилзад.

Отвечая на вопрос о том, где именно, по его мнению, должна будет пройти эта встреча, он сказал: "Да, об этом мы также говорим в заявлении: она должна пройти в Дохе".

З.Халилзад подчеркнул при этом, что сроки её проведения предстоит определять самим афганцам.

"Наша роль (конечно, мы не можем говорить от имени Катара, России или Китая) состоит не в том, чтобы их собрать и заставить сесть за стол переговоров. Но мы будем использовать наше влияние, чтобы способствовать этому процессу и поощрять его, потому что мира не будет, пока афганцы сами не начнут друг с другом говорить и договариваться", - сказал он.

Трехсторонние консультации с участием представителей РФ, США и Китая по афганскому урегулированию прошли в четверг в Москве.

Российскую сторону на переговорах представлял спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, американскую - спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад.

Это вторая встреча в подобном формате. Впервые высокопоставленные дипломаты провели встречу в этом составе в Вашингтоне в марте этого года.

До этого представители РФ и США провели два раунда двусторонних консультаций - первая встреча состоялась в Москве в декабре прошлого года, вторая - в феврале этого года в Анкаре.

По итогам консультаций РФ и США достигли договоренностей о том, чтобы добиваться через СБ ООН частичного вывода из-под санкций представителей движения "Талибан" , в первую очередь, для облегчения их передвижений в рамках переговорного процесса по афганскому урегулированию.

Впоследствии сам З.Кабулов сообщил "Интерфаксу", что в результате совместной работы Москвы и Вашингтона из-под действия санкций были временно, на 9 месяцев, выведены 11 представителей талибов.

Последние консультации проходили на фоне неопределенности по поводу второй межафганской встречи с участием представителей афганских властей, афганского общества и движения "Талибан", проведение которой планировалось ранее в апреле в Дохе. В итоге встреча так и не состоялась.

Первый раунд таких консультаций прошел в Москве в начале февраля этого года.

В Москве сочли, что срыв планировавшихся консультаций был спровоцирован попытками президента Афганистана Ашрафа Гани поменять их формат.

Тем не менее, как сообщил президент Афганистана Хамид Карзай, который на встрече в Москве возглавлял делегацию представителей афганской общества и оппозиции и должен был выступить в этой же роли на консультациях в Дохе, очередной раунд межафганских консультаций все-таки должен состояться в ближайшее время.