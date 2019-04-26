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Регион 26.04.2019 12:00

Саммит РФ-Азербайджан-Иран пройдет в России в августе - Путин

Встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана состоится в России августе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

"Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит", - сказал В.Путин в ходе встречи с И.Алиевым в пятницу в Пекине.

Говоря о двусторонней торговле, президент РФ отметил, что товарооборот России и Азербайджана в прошлом году увеличился почти на 14% и достиг $2,5 млрд.

По словам В.Путина, они с азербайджанским коллегой уже имели возможность переговорить в кулуарах форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Мы встречаемся регулярно, имеем возможность не только обменяться мнениями и сверить часы, но и как-то скорректировать совместную работу. В целом она идет, на наш взгляд, очень неплохо", - сказал президент РФ.

Он отметил, что активно развиваются торгово-экономические связи, был создан даже специальный механизм взаимодействия в этой сфере. "На мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается. В целом, мы удовлетворены развитием наших отношений", - добавил В.Путин.

Со своей стороны, И.Алиев отметил, что встречи с российским коллегой дают очень серьезный импульс развитию отношений.

"Мы очень удовлетворены тем, как развиваются наши отношения. Они охватывают все сферы, и активный политический диалог идет. Мы наблюдаем его с товарооборотом, существует специальный механизм для продвижения конкретных проектов, очень большой интерес со стороны бизнес-структур работать вместе", - подчеркнул он.

По словам президента Азербайджана, "важным направлением сотрудничества является транспортно-логистическая сфера, и здесь у нас есть хорошие результаты, в энергетике, в сельском хозяйстве, в гуманитарном сотрудничестве".

"Думаю, что уровень взаимоотношений сегодня такой, что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной. Уверен, что наша нынешняя встреча также даст хороший толчок развитию отношений", - добавил И.Алиев.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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