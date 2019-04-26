Саммит РФ-Азербайджан-Иран пройдет в России в августе - Путин

Встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана состоится в России августе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
"Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит", - сказал В.Путин в ходе встречи с И.Алиевым в пятницу в Пекине.
Говоря о двусторонней торговле, президент РФ отметил, что товарооборот России и Азербайджана в прошлом году увеличился почти на 14% и достиг $2,5 млрд.
По словам В.Путина, они с азербайджанским коллегой уже имели возможность переговорить в кулуарах форума "Один пояс - один путь" в Пекине.
"Мы встречаемся регулярно, имеем возможность не только обменяться мнениями и сверить часы, но и как-то скорректировать совместную работу. В целом она идет, на наш взгляд, очень неплохо", - сказал президент РФ.
Он отметил, что активно развиваются торгово-экономические связи, был создан даже специальный механизм взаимодействия в этой сфере. "На мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается. В целом, мы удовлетворены развитием наших отношений", - добавил В.Путин.
Со своей стороны, И.Алиев отметил, что встречи с российским коллегой дают очень серьезный импульс развитию отношений.
"Мы очень удовлетворены тем, как развиваются наши отношения. Они охватывают все сферы, и активный политический диалог идет. Мы наблюдаем его с товарооборотом, существует специальный механизм для продвижения конкретных проектов, очень большой интерес со стороны бизнес-структур работать вместе", - подчеркнул он.
По словам президента Азербайджана, "важным направлением сотрудничества является транспортно-логистическая сфера, и здесь у нас есть хорошие результаты, в энергетике, в сельском хозяйстве, в гуманитарном сотрудничестве".
"Думаю, что уровень взаимоотношений сегодня такой, что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной. Уверен, что наша нынешняя встреча также даст хороший толчок развитию отношений", - добавил И.Алиев.
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