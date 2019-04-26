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ТЭК 26.04.2019 12:10

Белоруссия с 1 мая повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства №262 от 25 апреля 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на сырую нефть вырастет с $97,4 до $104,6 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин будет повышена с $53,5 до $57,5 за 1 тонну, на товарные бензины - с $29,2 до $31,3 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты увеличится до $31,3 с $29,2 за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты Беларусь повышала с 1 апреля.

Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]