Белоруссия с 1 мая повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства №262 от 25 апреля 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на сырую нефть вырастет с $97,4 до $104,6 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин будет повышена с $53,5 до $57,5 за 1 тонну, на товарные бензины - с $29,2 до $31,3 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты увеличится до $31,3 с $29,2 за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты Беларусь повышала с 1 апреля.

Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.