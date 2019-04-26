Казахстанские национал-патриоты выдвинули своего кандидата в президенты

Общественное объединение "Национал-патриотическое движение "Улт тагдыры"" ("Судьба нации") выдвинуло казахстанского общественного деятеля, журналиста Амиржана Косанова своим кандидатом на предстоящие в июне досрочные президентские выборы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Решение принято на прошедшем в пятницу собрании объединения в Алматы.

"Мы приняли решение участвовать в выборах. И мы выдвигаем нашего кандидата Амиржана Косанова в президенты", - сказал председатель движения "Улт тагдыры" Дос Кушим.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.