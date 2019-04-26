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СНГ 26.04.2019 13:41

Казахстанские национал-патриоты выдвинули своего кандидата в президенты

Общественное объединение "Национал-патриотическое движение "Улт тагдыры"" ("Судьба нации") выдвинуло казахстанского общественного деятеля, журналиста Амиржана Косанова своим кандидатом на предстоящие в июне досрочные президентские выборы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Решение принято на прошедшем в пятницу собрании объединения в Алматы.

"Мы приняли решение участвовать в выборах. И мы выдвигаем нашего кандидата Амиржана Косанова в президенты", - сказал председатель движения "Улт тагдыры" Дос Кушим.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ДВИЖЕНИЕ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]