ЦБА готов к обеспечению банков ценными бумагами в рамках мер по решению вопроса проблемных кредитов - Рустамов

Центральный банк Азербайджана готов обеспечить банки ценными бумагами для поддержки их валютной позиции в рамках решения вопроса проблемных кредитов, заявил глава ЦБА Эльман Рустамов.

"Пока обращений со стороны банков не было. Однако, мы полностью готовы обеспечить банки ценными бумагами. Нормативно-правовая база уже подготовлена, и мы ждём информации от Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана по банкам, заинтересованным в приобретении ценных бумаг", - сказал Э. Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

Как сообщалось ранее в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г – ИФ), за счет средств государственного бюджета. Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года – 0,6 маната ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

Кроме того, во избежание ухудшения валютной позиции банков в результате запланированных мероприятий, Центральному банку рекомендовано за счет выделенного кредита обеспечить банки на основе обращения с их стороны ценными бумагами на общую сумму до $215 млн, выраженными в инвалюте с годовой процентной ставкой в 0,5%.

А.Мамедов