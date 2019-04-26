Ушаков: о возможном визите Путина в Пхеньян пока никто не думает

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пока никто не думает о возможном времени визита российского лидера Владимира Путина в КНДР.

"Обычно, когда люди ведут переговоры, то кто-то кого-то приглашает, и кто-то соглашается с этим приглашением. Потом предстоит длительный процесс, когда будут согласовываться и временные параметры, и субстантивные параметры, и так далее", - сказал Ю.Ушаков журналистам в ответ на вопрос, когда может состояться визит В.Путина в КНДР.

"Конечно, сейчас никто об этом даже не думает, мы только вчера закончили саммит долгожданный", - добавил он.