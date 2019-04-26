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СНГ 26.04.2019 14:31

Ушаков: о возможном визите Путина в Пхеньян пока никто не думает

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пока никто не думает о возможном времени визита российского лидера Владимира Путина в КНДР.

"Обычно, когда люди ведут переговоры, то кто-то кого-то приглашает, и кто-то соглашается с этим приглашением. Потом предстоит длительный процесс, когда будут согласовываться и временные параметры, и субстантивные параметры, и так далее", - сказал Ю.Ушаков журналистам в ответ на вопрос, когда может состояться визит В.Путина в КНДР.

"Конечно, сейчас никто об этом даже не думает, мы только вчера закончили саммит долгожданный", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]