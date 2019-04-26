Английские футбольные клубы получили рекордную выручку в прошлом сезоне

Клубы Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) в сезоне 2017-2018 увеличили совокупную выручку на 6%, до рекордных в истории 4,8 млрд фунтов стерлингов ($6,19 млрд), говорится в исследовании Deloitte.
Рост показателя обусловлен во многом тем фактом, что в прошлом сезоне сразу пять английских команд вышли в финальные стадии еврокубков, а "Ливерпуль" и вовсе дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил мадридскому "Реалу".
Также увеличились доходы от продаж билетов и различной продукции на стадионах (на 8%) и коммерческие доходы (+12%).
Вместе с тем расходы клубов на зарплаты игрокам выросли еще сильнее - на 15%, до 2,9 млрд фунтов, из-за чего их совокупная операционная прибыль сократилась на 16%, до 900 млн фунтов. Теперь клубы тратят на зарплаты в среднем 59% своих доходов, а в половине команд соотношение превышает 70%.
Доналоговая прибыль клубов уменьшилась до 400 млн фунтов с 500 млн фунтов годом ранее. При этом 89% доналоговой прибыли приходится на шесть команд: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхем".
В прошлом сезоне английские клубы потратили на покупку игроков 1,9 млрд фунтов и заработали на продаже футболистов 1,6 млрд фунтов.
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