Минобороны до 2028 года реконструирует более 100 аэродромов - Шойгу

Масштабную реконструкцию аэродромной сети в интересах более оперативного применения авиации и её безопасной эксплуатации начинает российское военное ведомство, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В настоящее время министерство обороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106-ти аэродромов", - сказал С.Шойгу в пятницу на заседании коллегии министерства обороны.

В частности, сообщил он, планируется отремонтировать более 13 млн квадратных метров искусственных покрытий аэродромов.

Помимо этого, продолжил С.Шойгу, будет построено более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолётов, а также создана инфраструктура для перспективных авиакомплексов.

Он подчеркнул, "дальнейшее развитие аэродромной сети Вооружённых сил позволит обеспечить более оперативное применение авиации и её безопасную эксплуатацию".

Министр сообщил, что эта работа ведётся в рамках плана, действие которого рассчитано до 2028 года.

По словам С.Шойгу, за последние пять лет выполнена реконструкция искусственных взлётно-посадочных полос 12-ти аэродромов. Это аэродромы "Ахтубинск", "Витязево", "Ейск", "Кореновск", "Крымск", "Липецк", "Моздок", "Приволжский", "Североморск-1", "Чкаловск", "Чкаловский" и "Энгельс".

В настоящее время продолжаются работы ещё на четырёх аэродромах - "Балтимор", "Степь", "Нагурская" и "Темп", сказал министр, отметив, что два из них расположены в Арктической зоне.

Он также сообщил, что в 2019 году планируется ввести в строй шесть современных авиационных тренажёров на аэродромах "Вязьма", "Домна", "Морозовск", "Пушкин", "Торжок и "Рязань".