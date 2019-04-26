Вопрос Nord Stream 2 Берлин должен обсудить со своими европейскими соседями, считает кандидат на пост главы Еврокомиссии

Берлину следует согласовать вопрос о строительстве газопровода Nord Stream 2 со своими европейскими соседями, сказал главный кандидат на выборах в Европарламент от Европейской народной партии (ЕНП), немецкий политик Манфред Вебер.
"Такие проекты должны согласовываться с нашими соседями, с Данией, Польшей, балтийскими странами, Финляндией, со всеми, кого это касается, и, в первую очередь, с Украиной. Это должно решаться в диалоге с этими странами", - сказал М.Вебер в пятницу в интервью телеканалу Цэ-Дэ-Эф.
Член немецкого Христианско-социального союза (ХСС) М.Вебер отметил, что уважает позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Nord Stream 2, которая благосклонно относится к строительству газопровода. При этом он считает, что нужно уважать и позицию других стран.
По его словам, он на протяжении многих лет отстаивает позицию, заключающуюся в "необходимости обдумать вопрос (энергетической) зависимости от России".
"Действительно ли (ФРГ - ИФ) нужны новые трубы, следует ли нам смотреть в мир, чтобы найти другие ресурсы, с помощью которых мы можем удовлетворить наши потребности в газе", - подчеркнул М.Вебер.
Немецкий политик опроверг мнения относительно того, что остановка строительства проекта "Северный поток - 2" может привести к выплате компенсаций "Газпрому". М.Вебер считает, что российский концерн должен "уважать европейское право".
Ранее на этой неделе он заявил, что в случае избрания на пост председателя Еврокомиссии, будет выступать за остановку проекта.
В интервью газете "Дзенник Польска" он заявил: "Как руководитель Еврокомиссии я использую все предписания для того, чтобы заблокировать Nord Stream 2".
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