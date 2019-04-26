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Макроэкономика 26.04.2019 13:08

ЦБА ожидает замедления инфляционных тенденций в секторе строительства и ненефтяной переработки

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2019 году составит 4% (±2%), считает глава Центрального Банка (ЦБА) Эльман Рустамов.

«Низкая реальная инфляция позволяет нам прогнозировать, что среднегодовая инфляция по итогам 2019 года будет на уровне 4% (±2%)», - сказал Э. Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, мониторинги, проведенные в реальном секторе, показали, что инфляционные ожидания в строительном секторе и сфере ненефтяной перерабатывающей промышленности снизились.

«В марте среднегодовая инфляция составила 2,5%. При этом около 50% данного показателя пришлось на рост цен на платные услуги, составивший 3,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 2,3%, на непродовольственные – на 1,3%, что ниже среднегодового показателя инфляции», - отметил глава ЦБА.

По итогам 2018 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,3%.

А.Мамедов

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, ЦБА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]