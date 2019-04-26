ЦБА ожидает замедления инфляционных тенденций в секторе строительства и ненефтяной переработки

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2019 году составит 4% (±2%), считает глава Центрального Банка (ЦБА) Эльман Рустамов.

«Низкая реальная инфляция позволяет нам прогнозировать, что среднегодовая инфляция по итогам 2019 года будет на уровне 4% (±2%)», - сказал Э. Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, мониторинги, проведенные в реальном секторе, показали, что инфляционные ожидания в строительном секторе и сфере ненефтяной перерабатывающей промышленности снизились.

«В марте среднегодовая инфляция составила 2,5%. При этом около 50% данного показателя пришлось на рост цен на платные услуги, составивший 3,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 2,3%, на непродовольственные – на 1,3%, что ниже среднегодового показателя инфляции», - отметил глава ЦБА.

По итогам 2018 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,3%.

А.Мамедов