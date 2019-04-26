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Финансы 26.04.2019 13:13

Валютные резервы Азербайджана в I квартале увеличились до $47 млрд – Рустамов

Стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана в I -ом квартале 2019 года увеличились на 4,2% – до $46,7 млрд, заявил глава Центрального банка страны Эльман Рустамов.

«По итогам I-го квартала стратегические валютные резервы страны составили $46,7 млрд, увеличившись с начала года на $1,9 млрд. При этом, увеличились как активы ГНФАР, так и резервы Центрального банка. В частности, резервы ЦБА выпросли примерно на $153 млн», - отметил Э. Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

Глава ЦБА добавил, что с начала года было проведено 30 валютных аукционов, при этом, предложение несколько превысило спрос.

По состоянию на конец 2018 года СВР составляли $44,8 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Мамедов

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Тэги: РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]