Власти Грузии задержали гражданку Украины по подозрению в торговле детьми - МВД

Власти Грузии задержали 37-летнюю гражданку Украины по подозрению в торговле детьми (трафикинге), сообщили в пятницу в грузинском МВД.
По данным министерства, задержанная гражданка Украины прибыла в Грузию из России с 10 малолетними детьми в начале месяца, собиралась перейти на территорию Абхазии.
Гражданка Украины привлекла внимание полиции, когда на границе предъявила документы, согласно которым она является матерью всех 10 детей, причем четверо из них родились в 2017 году, это "вызвало подозрения в трафикинге".
Ранее грузинские СМИ сообщали, что 10 детей гражданки Украины были госпитализированы в Грузии с признаками отравления.
В ходе опроса свидетелей было установлено, что женщина агрессивно обращалась с детьми, дети содержались в неподобающих условиях. В МВД заявляют, что на данный момент двое детей остаются в больнице под присмотром медиков, еще восемь размещены в соответствующих учреждениях Агентства социального обслуживания МВД.
"С целью установления биологической связи между детьми и обвиняемой назначена соответствующая экспертиза. Также ведется активное сотрудничество с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении МВД Грузии.
В случае признания вины в трафикинге, задержанной грозит лишение свободы сроком от 14 до 17 лет.
Москва не пожалеет усилий для разрешения армяно-азербайджанского конфликта - Путин
Глава Минобороны Азербайджана проверил ход строительства новых воинских частей в прифронтовой зоне
США поддерживают усилия Азербайджана по борьбе с терроризмом – посол
ЕБРР и Зеленый климатический фонд направят $17 млн на строительство СЭС в Казахстане
Азербайджан и Китай в 2019г отправят 30 контейнерных поездов по Транскаспийскому транспортному маршруту
Цены на нефть резко падают, Brent рухнула ниже $73 за баррель
В Азербайджане в I квартале на производстве скончалось 8 человек - Минтруда
Первая практика «Гран-при Азербайджана» прервана: Расселл наехал на дренажный люк
Английские футбольные клубы получили рекордную выручку в прошлом сезоне
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР