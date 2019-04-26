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Регион 26.04.2019 13:16

Власти Грузии задержали гражданку Украины по подозрению в торговле детьми - МВД

Власти Грузии задержали 37-летнюю гражданку Украины по подозрению в торговле детьми (трафикинге), сообщили в пятницу в грузинском МВД.

По данным министерства, задержанная гражданка Украины прибыла в Грузию из России с 10 малолетними детьми в начале месяца, собиралась перейти на территорию Абхазии.

Гражданка Украины привлекла внимание полиции, когда на границе предъявила документы, согласно которым она является матерью всех 10 детей, причем четверо из них родились в 2017 году, это "вызвало подозрения в трафикинге".

Ранее грузинские СМИ сообщали, что 10 детей гражданки Украины были госпитализированы в Грузии с признаками отравления.

В ходе опроса свидетелей было установлено, что женщина агрессивно обращалась с детьми, дети содержались в неподобающих условиях. В МВД заявляют, что на данный момент двое детей остаются в больнице под присмотром медиков, еще восемь размещены в соответствующих учреждениях Агентства социального обслуживания МВД.

"С целью установления биологической связи между детьми и обвиняемой назначена соответствующая экспертиза. Также ведется активное сотрудничество с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении МВД Грузии.

В случае признания вины в трафикинге, задержанной грозит лишение свободы сроком от 14 до 17 лет.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ТРАФИКИНГ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]