Власти Грузии задержали гражданку Украины по подозрению в торговле детьми - МВД

Власти Грузии задержали 37-летнюю гражданку Украины по подозрению в торговле детьми (трафикинге), сообщили в пятницу в грузинском МВД.

По данным министерства, задержанная гражданка Украины прибыла в Грузию из России с 10 малолетними детьми в начале месяца, собиралась перейти на территорию Абхазии.

Гражданка Украины привлекла внимание полиции, когда на границе предъявила документы, согласно которым она является матерью всех 10 детей, причем четверо из них родились в 2017 году, это "вызвало подозрения в трафикинге".

Ранее грузинские СМИ сообщали, что 10 детей гражданки Украины были госпитализированы в Грузии с признаками отравления.

В ходе опроса свидетелей было установлено, что женщина агрессивно обращалась с детьми, дети содержались в неподобающих условиях. В МВД заявляют, что на данный момент двое детей остаются в больнице под присмотром медиков, еще восемь размещены в соответствующих учреждениях Агентства социального обслуживания МВД.

"С целью установления биологической связи между детьми и обвиняемой назначена соответствующая экспертиза. Также ведется активное сотрудничество с зарубежными партнерами", - говорится в сообщении МВД Грузии.

В случае признания вины в трафикинге, задержанной грозит лишение свободы сроком от 14 до 17 лет.