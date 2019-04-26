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Дальнее зарубежье 26.04.2019 15:27

В Пхеньяне призывают Сеул к сотрудничеству, независимому от Вашингтона

СМИ КНДР в пятницу призвали Южную Корею заниматься межкорейскими делами с Пхеньяном самостоятельно, без вмешательства Вашингтона.

"Если мы задействуем объединенную силу нашего народа, любые внешние санкции, давление, вызовы и испытания не смогут встать на нашем пути к процветанию", - говорится в статье, опубликованной на северокорейском портале Uriminzokkiri.

При этом портал выступил с обвинениями в адрес США в препятствовании улучшению отношений между КНДР и Южной Кореей, указав на пагубность зависимости от иностранных держав в вопросе налаживания связей между Пхеньяном и Сеулом.

Также Uriminzokkiri отметил критически важную роль Сеула в выполнении Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля 2018 года по итогам первой встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

За 2018 год Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели три саммита: в апреле, в мае и в сентябре. Два первых саммита прошли на границе двух стран, а третий - в Пхеньяне.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]