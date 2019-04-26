Экстренные переговоры представителей Белоруссии, России, Польши и Украины начались в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
Во встрече принимают участие председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора по товарно-транспортным операциям АО "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко, президент PERN S.A. Игорь Василевский.
Стороны намерены обсудить ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".
Как сообщалось, Белоруссия и РФ договорились о проведении 26 апреля в Минске экстренных переговоров руководителей нефтетранспортных компаний в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".
Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".
В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.
В этой связи Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.
Вечером 25 апреля АО "Укртранснафта" также сообщило, что приостанавливает транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.
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