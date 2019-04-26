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ТЭК 26.04.2019 13:26

Переговоры РФ, Белоруссии, Польши и Украины по ситуации с транзитом нефти по "Дружбе" начались в Минске

Экстренные переговоры представителей Белоруссии, России, Польши и Украины начались в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Во встрече принимают участие председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора по товарно-транспортным операциям АО "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко, президент PERN S.A. Игорь Василевский.

Стороны намерены обсудить ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщалось, Белоруссия и РФ договорились о проведении 26 апреля в Минске экстренных переговоров руководителей нефтетранспортных компаний в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".

Концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

В этой связи Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

Вечером 25 апреля АО "Укртранснафта" также сообщило, что приостанавливает транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]