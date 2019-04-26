Связывать участие Анкары в программе F-35 и покупку С-400 некорректно - МИД Турции

Турция является участником американской программы истребителей-бомбардировщиков F-35, и этот факт не имеет отношения к желанию Анкары закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.
"Мы регулярно осуществляем выплаты (по программе F-35 - ИФ), наши пилоты по ней тренируются, и мы не отступимся от этого", - цитирует газета "Сабах" слова Х.Аксоя.
По его словам, турецкие официальные лица в ходе встреч с американскими коллегами на разных уровнях доводят до их сведения, что неправильно связывать программу F-35 и покупку у России С-400.
В апреле стало известно, что США потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400 и приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.
По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
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