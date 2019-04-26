Египет является надежным партнером РФ, в том числе на Ближнем Востоке - Путин

Отношения России с Египтом развиваются очень энергично, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Пекине с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Российский лидер напомнил, что в 2018 году страны отметили 75-летие с момента установления дипломатических отношений.
"Мы развиваем наши отношения сегодня, причем очень энергично. И, без всякого сомнения, Египет - надежный партнер России вообще и в ближневосточном регионе, в частности", - заявил В.Путин.
Он отметил, что подписанный в ходе визита президента Египта в РФ в октябре 2018 года договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве позволяет вывести отношения двух стран на новый уровень.
"Мы координируем наши усилия на международной арене, и в этой связи хочу вас поблагодарить за согласие вместе с нами стать сопредседателем первого саммита Россия-Африка, который пройдет в октябре этого года", - заявил В.Путин.
Он добавил, что растет и торговый оборот двух стран. "По итогам прошлого года он увеличился на 14%, достигнув почти 8 миллиардов долларов, а в январе-феврале прибавил еще 25%", - заявил российский лидер.
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