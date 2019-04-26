Москва приветствует заявление Трампа о необходимости отказа от ядерного оружия

В Москве приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о том, что все страны должны отказаться от ядерного оружия.

"С учётом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что для того, чтобы добиться дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения, необходимо обеспечить формирование целого ряда предпосылок.

"Среди них учёт множества факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность, от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления и множества другого", - добавил замглавы МИД РФ.

"Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках. Мы свою позицию отформатировали и готовы ее излагать партнёрам из США, других стран ядерной пятерки, будем это делать", - сказал он.

Ранее в пятницу Д.Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.