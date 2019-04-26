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СНГ 26.04.2019 16:04

Москва приветствует заявление Трампа о необходимости отказа от ядерного оружия

В Москве приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о том, что все страны должны отказаться от ядерного оружия.

"С учётом того, что мы сегодня говорили о возрастании роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что для того, чтобы добиться дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения, необходимо обеспечить формирование целого ряда предпосылок.

"Среди них учёт множества факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность, от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления и множества другого", - добавил замглавы МИД РФ.

"Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках. Мы свою позицию отформатировали и готовы ее излагать партнёрам из США, других стран ядерной пятерки, будем это делать", - сказал он.

Ранее в пятницу Д.Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, РАЗОРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]