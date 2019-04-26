Венесуэла должна осенью выплатить России еще $200 млн долга - Силуанов

Россия рассчитывает, что второй платеж по долгу Венесуэла проведет до конца года, он должен быть произведен осенью, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Она же заплатила и заплатила в период, когда никаких штрафных санкций не накладывается. Будем надеяться, что и второй платеж в этом году так же будет", - сказал А.Силуанов, отвечая на вопрос о том, есть ли у российской стороны опасения, что у Венесуэлы возникнут проблемы с регулярностью последующих платежей из-за политической ситуации в стране.
На просьбу уточнить, когда и в каком размере должен быть произведен следующий платеж, он ответил "осенью, $200 млн".
19 апреля А.Силуанов сообщил, что Венесуэла осуществила платеж по долгу перед РФ, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный для этого срок.
"Заплатила. Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки", - сказал он журналистам в Тюмени, отвечая на соответствующий вопрос.
В начале апреля А.Силуанов говорил, что у Венесуэлы еще есть месяц на то, чтобы осуществить платеж без штрафных санкций.
"Grace period есть во всех кредитных соглашениях, дается возможность дебитору (расплатиться с небольшой задержкой)", - пояснял замминистра финансов Сергей Сторчак.
Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В конце 2017 года два государства подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет. В марте Венесуэла, переживающая сейчас острый политический и экономический кризис, должна была выплатить РФ больше $100 млн по внешнему долгу (точная сумма не называлась).
Вторая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Ferrari
Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Пасхой
Москва не пожалеет усилий для разрешения армяно-азербайджанского конфликта - Путин
Чистый убыток Alliance Oil в 2018г вырос в 10 раз - до $268 млн из-за курсовых разниц
Прокачка нефти по южному направлению "Дружбы" может быть возобновлена к концу первой декады мая - "Укртранснафта"
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I кв. по РСБУ выросла в 5 раз - до 41,7 млрд руб
Минэкологии построит автоматизированные пункты мониторинга загрязнений воздуха в трех крупных городах Азербайджана
В Азербайджане в I квартале на производстве погибли 8 человек - Минтруда
Первая практика «Гран-при Азербайджана» прервана: Расселл наехал на дренажный люк
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку
В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР