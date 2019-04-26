Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.04.2019 16:18

Венесуэла должна осенью выплатить России еще $200 млн долга - Силуанов

Россия рассчитывает, что второй платеж по долгу Венесуэла проведет до конца года, он должен быть произведен осенью, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Она же заплатила и заплатила в период, когда никаких штрафных санкций не накладывается. Будем надеяться, что и второй платеж в этом году так же будет", - сказал А.Силуанов, отвечая на вопрос о том, есть ли у российской стороны опасения, что у Венесуэлы возникнут проблемы с регулярностью последующих платежей из-за политической ситуации в стране.

На просьбу уточнить, когда и в каком размере должен быть произведен следующий платеж, он ответил "осенью, $200 млн".

19 апреля А.Силуанов сообщил, что Венесуэла осуществила платеж по долгу перед РФ, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный для этого срок.

"Заплатила. Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки", - сказал он журналистам в Тюмени, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале апреля А.Силуанов говорил, что у Венесуэлы еще есть месяц на то, чтобы осуществить платеж без штрафных санкций.

"Grace period есть во всех кредитных соглашениях, дается возможность дебитору (расплатиться с небольшой задержкой)", - пояснял замминистра финансов Сергей Сторчак.

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В конце 2017 года два государства подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет. В марте Венесуэла, переживающая сейчас острый политический и экономический кризис, должна была выплатить РФ больше $100 млн по внешнему долгу (точная сумма не называлась).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ДОЛГ, СРОКИ


Похожие новости


Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы Своим поведением в Латинской Америке США противопоставляют себя всему миру - Лавров Лавров: США через своих ставленников добиваются контроля над венесуэльской нефтью Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео Новак: будем обсуждать с министром нефти Венесуэлы Кеведо увеличение поставок нефти Венесуэлой Новак планирует встречу с Кеведо на следующей неделе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]