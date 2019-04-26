Глава Минобороны Азербайджана проверил ход строительства новых воинских частей в прифронтовой зоне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел строящиеся в зоне карабахского фронта воинские части вооруженных сил Азербайджана.

"З.Гасанову было доложено, что до конца 2019 года в эксплуатацию будут введены около 10 военных городков",- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что З.Гасанов проверил ход строительных работ артиллерийской воинской части, военном госпитале и других военных объектах, дал соответствующие указания и рекомендации по качественному выполнению работ. Ф.Исазаде