Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 26.04.2019 14:05

Глава Минобороны Азербайджана проверил ход строительства новых воинских частей в прифронтовой зоне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел строящиеся в зоне карабахского фронта воинские части вооруженных сил Азербайджана.

"З.Гасанову было доложено, что до конца 2019 года в эксплуатацию будут введены около 10 военных городков",- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что З.Гасанов проверил ход строительных работ артиллерийской воинской части, военном госпитале и других военных объектах, дал соответствующие указания и рекомендации по качественному выполнению работ. Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Заместители глав оборонных ведомств Азербайджана и Ирана в Москве обсудили вопросы региональной безопасности Пилоты ВВС Азербайджана совершают тренировочные полеты на самолетах «Super Mushshak», купленных у Пакистана Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» Замминистра обороны Азербайджана примет в Москве участие в Конференции по международной безопасности Баку и Лондон подписали план военного сотрудничества в 2019/2020 финансовом году Баку, Тбилиси и Анкара совместными усилиями могут противостоять угрозам в регионе – глава генштаба Грузии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]