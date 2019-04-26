Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 26.04.2019 14:25

Москва не пожалеет усилий для разрешения армяно-азербайджанского конфликта - Путин

Москва продолжит оказывать посреднические усилия для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«На встрече президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Пекине был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. В.Путин заявил, что Россия как сопредседатель Минской группы не пожалеет усилий в направлении урегулирования конфликта», - сказано в сообщении.

И.Алиев высоко оценил усилия России в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ в деле разрешения армяно-азербайджанского конфликта.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между Баку и Москвой.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Карасин заявил о необходимости конструктивных переговоров между лидерами Азербайджана и Армении по Карабаху Лавров ожидает позитивной реакции Еревана на заявления Баку по карабахской проблеме Россия продолжит содействие карабахскому урегулированию – посол в Азербайджане Лавров считает конструктивной позицию Алиева по карабахскому урегулированию Россия активно работает для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта - МИД Нахчыван и Карабах являются неотъемлемой частью Азербайджана – российский политолог

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]