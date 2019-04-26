Москва не пожалеет усилий для разрешения армяно-азербайджанского конфликта - Путин

Москва продолжит оказывать посреднические усилия для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«На встрече президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Пекине был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. В.Путин заявил, что Россия как сопредседатель Минской группы не пожалеет усилий в направлении урегулирования конфликта», - сказано в сообщении.

И.Алиев высоко оценил усилия России в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ в деле разрешения армяно-азербайджанского конфликта.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между Баку и Москвой.

Р.Бабаев