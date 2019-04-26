Крупнейшие страны Евросоюза предпочли бы подписать коллективный меморандум с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь", а не заключать по отдельности соглашения с Пекином, заявил в пятницу министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
"Крупнейшие страны ЕС договорились между собой о том, что мы не хотим подписывать двусторонние меморандумы, а намерены вместе достигнуть необходимых договоренностей между Европейской экономической зоной и экономической зоной Большого Китая", - сказал П.Альтмайер в Пекине, отвечая на вопрос о том, будет ли ФРГ подписывать соглашение с КНР, аналогичное меморандуму между КНР и Италией.
Министр указал на положительное отношение к обещанию председателя КНР Си Цзиньпина того, что лидер Китая намерен добиваться свободной торговли и многостороннего сотрудничества в рамках проекта "Один пояс - один путь".
"Мы примем это обещание всерьез", - отметил П.Альтмайер.
По словам П.Альтмайера, Китай одновременно является и партнером и конкурентом ЕС, и Брюсселю следует определить свою позицию по этому вопросу.
23 марта этого года вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".
Речь идет о сотрудничестве в рамках проектов "Экономический пояс Шелкового пути" и "Инициатива морского Шелкового пути XXI века".
На церемонии подписания присутствовали премьер Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин.
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