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Страны ЕС хотели бы подписать меморандум с КНР по проекту "Один пояс - один путь" сообща, а не по отдельности - глава Минэкономики ФРГ

Крупнейшие страны Евросоюза предпочли бы подписать коллективный меморандум с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь", а не заключать по отдельности соглашения с Пекином, заявил в пятницу министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Крупнейшие страны ЕС договорились между собой о том, что мы не хотим подписывать двусторонние меморандумы, а намерены вместе достигнуть необходимых договоренностей между Европейской экономической зоной и экономической зоной Большого Китая", - сказал П.Альтмайер в Пекине, отвечая на вопрос о том, будет ли ФРГ подписывать соглашение с КНР, аналогичное меморандуму между КНР и Италией.

Министр указал на положительное отношение к обещанию председателя КНР Си Цзиньпина того, что лидер Китая намерен добиваться свободной торговли и многостороннего сотрудничества в рамках проекта "Один пояс - один путь".

"Мы примем это обещание всерьез", - отметил П.Альтмайер.

По словам П.Альтмайера, Китай одновременно является и партнером и конкурентом ЕС, и Брюсселю следует определить свою позицию по этому вопросу.

23 марта этого года вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Речь идет о сотрудничестве в рамках проектов "Экономический пояс Шелкового пути" и "Инициатива морского Шелкового пути XXI века".

На церемонии подписания присутствовали премьер Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин.

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Тэги: ФРГ, ЕВРОПА, КИТАЙ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]