Азербайджан и Китай в 2019г отправят 30 контейнерных поездов по Транскаспийскому транспортному маршруту

ООО ADY Container (дочерняя структура ЗАО «Азербайджанские железные дороги») и китайская Xi`an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd планируют в 2019 году отправить 30 контейнерных поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), говорится в сообщении ADY Container.
Соглашение о стратегическом партнерстве в транспортно-транзитной сфере между компаниями было подписано 24 апреля в Пекине в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь».
«Документ отражает договоренности между ADY Container и Xi`an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd по организации контейнерных поездов, которые будут курсировать по ТМТМ. Каждая из двух компаний планирует в 2019 году отправить по данному маршруту 30 контейнерных поездов из 2460 контейнеров», - отмечается в информации.
По данным ADY Container, соглашение также сыграет важную роль в расширении деятельности Бакинского международного морского торгового порта в качестве транспортного узла.
ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
Москва не пожалеет усилий для разрешения армяно-азербайджанского конфликта - Путин
Глава Минобороны Азербайджана проверил ход строительства новых воинских частей в прифронтовой зоне
США поддерживают усилия Азербайджана по борьбе с терроризмом – посол
В Азербайджане в I квартале на производстве скончалось 8 человек - Минтруда
Первая практика «Гран-при Азербайджана» прервана: Расселл наехал на дренажный люк
Английские футбольные клубы получили рекордную выручку в прошлом сезоне
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
В Пхеньяне призывают Сеул к сотрудничеству, независимому от Вашингтона
США, Россия и Китай пытаются ускорить проведение межафганской встречи в Дохе - американский спецпредставитель
Вопрос Nord Stream 2 Берлин должен обсудить со своими европейскими соседями, считает кандидат на пост главы Еврокомиссии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР