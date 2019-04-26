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Транспорт и связь 26.04.2019 14:48

Азербайджан и Китай в 2019г отправят 30 контейнерных поездов по Транскаспийскому транспортному маршруту

ООО ADY Container (дочерняя структура ЗАО «Азербайджанские железные дороги») и китайская Xi`an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd планируют в 2019 году отправить 30 контейнерных поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), говорится в сообщении ADY Container.

Соглашение о стратегическом партнерстве в транспортно-транзитной сфере между компаниями было подписано 24 апреля в Пекине в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь».

«Документ отражает договоренности между ADY Container и Xi`an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd по организации контейнерных поездов, которые будут курсировать по ТМТМ. Каждая из двух компаний планирует в 2019 году отправить по данному маршруту 30 контейнерных поездов из 2460 контейнеров», - отмечается в информации.

По данным ADY Container, соглашение также сыграет важную роль в расширении деятельности Бакинского международного морского торгового порта в качестве транспортного узла.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]