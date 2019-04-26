В Азербайджане в I квартале на производстве скончалось 8 человек - Минтруда

В Азербайджане в I-ом квартале 2019 года на производстве в результате несчастных случаев погибли 8 человек, отмечается в сообщении Минтруда и соцзащиты населения.
«Государственной службой трудовой инспекции (ГСТИ) при Минтруда в отчетном периоде зафиксировано 42 несчастных случая (в том числе два групповых) на производстве», - говорится в сообщении.
Жертвами несчастных случаев стали 8 человек, еще 24 пострадали.
Р.Бабаев
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