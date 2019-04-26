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Происшествия 26.04.2019 15:31

В Азербайджане в I квартале на производстве скончалось 8 человек - Минтруда

В Азербайджане в I-ом квартале 2019 года на производстве в результате несчастных случаев погибли 8 человек, отмечается в сообщении Минтруда и соцзащиты населения.

«Государственной службой трудовой инспекции (ГСТИ) при Минтруда в отчетном периоде зафиксировано 42 несчастных случая (в том числе два групповых) на производстве», - говорится в сообщении.

Жертвами несчастных случаев стали 8 человек, еще 24 пострадали.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИЗВОДСТВО, ЧП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]