ГНФАР в январе-марте увеличил продажу инвалюты на аукционах на 18,4%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в марте 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $600,5 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение марта 2019 года продал инвалюты на сумму $600,5 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в феврале 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $316,2 млн. Таким образом, в марте 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с февралем вырос в 1,9 раза.

В целом, в январе-марте 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $1 млрд 551,6 млн (рост на 18,4% по сравнению с январем-мартом прошлого года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

А. Мамедов