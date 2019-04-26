Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8931 RUR   0.0263 GBR   2.1934 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 65.21 -0.68 Brent 74.35 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 26.04.2019 15:37

ГНФАР в январе-марте увеличил продажу инвалюты на аукционах на 18,4%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в марте 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $600,5 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение марта 2019 года продал инвалюты на сумму $600,5 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в феврале 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $316,2 млн. Таким образом, в марте 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с февралем вырос в 1,9 раза.

В целом, в январе-марте 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $1 млрд 551,6 млн (рост на 18,4% по сравнению с январем-мартом прошлого года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


Похожие новости


ГНФАР в январе-феврале увеличил продажу инвалюты на аукционах на 43% Госнефтефонд Азербайджана в январе продал на валютных аукционах $635 млн ГНФАР в декабре 2018г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 3,5%, за год – на 79% ГНФАР в ноябре 2018г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 33,6%, за 11 месяцев – на 91% Госнефтефонд Азербайджана за 9 месяцев увеличил продажи инвалюты на валютных аукционах на 72,5% ГНФАР в октябре 2018г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 24%, за 10 месяцев – на 82%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]