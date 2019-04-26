США не платили КНДР ничего за скончавшегося студента Отто Вомбиера - Трамп

США никогда не выплачивали Северной Корее какие-либо деньги за медицинскую помощь студенту Отто Вомбиеру, задержанному в Пхеньяне в 2016 году, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Никаких денег Северной Корее за Отто Вомбиера не платили - ни два миллиона долларов, ни сколько бы еще", - написал он в Twitter.

"Это не администрация Обамы, которая заплатила 1,8 млрд долларов за четырех заложников, или выдавала за предателя сержанта Бергдаля пять заключенных террористов, которые затем вскоре вернулись на поле битвы!" - добавил он.

22-летний американский студент О.Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. Ранее он был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента в состоянии комы перевезли из КНДР в родной штат Огайо, где он позже скончался.

Ранее газета Washington Post сообщила, что КНДР выставила счет США на $2 млн за медицинскую помощь О.Вомбиеру. В конце концов, этот счет был передан в Министерство финансов США, где оставался неоплаченным в течение 2017 года. Неизвестно, оплатила ли администрация этот счет позже.

Д.Трамп ранее заявлял, что администрация не заплатила "ничего", чтобы вернуть американских "заложников" из Северной Кореи.

Сержант Боуи Роберт Бергдаль находился в плену у движения "Талибан" (запрещено РФ) с 2009 по 2014 годы, после чего его обменяли на пятерых заключенных из центра задержания на военной базе США "Гуантанамо" (Куба). После возвращения в США над ним начался судебный процесс, и в октябре 2017 года он признал свою вину в дезертирстве и поведении, недостойном военнослужащего перед лицом противника. В ноябре 2017 г. судья военного трибунала приговорил его к увольнению из армии без сохранения льгот и пенсии и к штрафу.

Однако Д,Трамп воспринял этот приговор крайне негативно и назвал его "позором".