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СНГ 26.04.2019 17:04

Очередной раунд переговоров по Сирии в Казахстане намечен на июль - МИД

Очередной, 13-ый по счету, раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" намечен на июль, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды.

"Страны-гаранты решили провести следующую встречу в Нур-Султане в июле 2019 года", - зачитал М.Тлеуберды текст совместного заявления представителей РФ, Турции и Ирана на пленарном заседании по итогам сирийских переговоров в казахстанской столице в пятницу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]