Очередной раунд переговоров по Сирии в Казахстане намечен на июль - МИД

Очередной, 13-ый по счету, раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" намечен на июль, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды.

"Страны-гаранты решили провести следующую встречу в Нур-Султане в июле 2019 года", - зачитал М.Тлеуберды текст совместного заявления представителей РФ, Турции и Ирана на пленарном заседании по итогам сирийских переговоров в казахстанской столице в пятницу.