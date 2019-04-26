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Экология 26.04.2019 15:54

Минэкологии построит автоматизированные пункты мониторинга загрязнений воздуха в трех крупных городах Азербайджана

Министерство экологии Азербайджана отбирает подрядчиков для сооружения автоматизированных пунктов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Азербайджана (Баку, Сумгайыт, Гянджа), говорится в объявлении ведомства.

Кроме того, Минэкологии отбирает поставщиков мобильных лабораторий для оперативного контроля над состоянием компонентов окружающей среды на территориях, не охваченных стационарными наблюдательными пунктами (лот-2).

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в лоте-1 – 500 манатов, лоте -2 – 250 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 10 июня. Тендерная процедура состоится в 15:00 11 июня.

Главными критериями оценки тендерных предложений претендентов станут: низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, финансовое состояние.

Телефон для справок: (+99412) 379-40-21. Контактное лицо: Насиб Оруджев.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВОЗДУХ, МОНИТОРИНГ, ПУНКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]