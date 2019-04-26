Минэкологии построит автоматизированные пункты мониторинга загрязнений воздуха в трех крупных городах Азербайджана

Министерство экологии Азербайджана отбирает подрядчиков для сооружения автоматизированных пунктов мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах Азербайджана (Баку, Сумгайыт, Гянджа), говорится в объявлении ведомства.
Кроме того, Минэкологии отбирает поставщиков мобильных лабораторий для оперативного контроля над состоянием компонентов окружающей среды на территориях, не охваченных стационарными наблюдательными пунктами (лот-2).
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в лоте-1 – 500 манатов, лоте -2 – 250 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 10 июня. Тендерная процедура состоится в 15:00 11 июня.
Главными критериями оценки тендерных предложений претендентов станут: низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ, финансовое состояние.
Телефон для справок: (+99412) 379-40-21. Контактное лицо: Насиб Оруджев.
Н.Аббасова
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