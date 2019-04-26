В МИД Ирана говорят о планах стран-гарантов перемирия в Сирии усилить координацию по Идлибу

Россия, Турция и Иран договорились активизировать координацию действий для улучшения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Аскар Хаджи.

"По Идлибу мы договорились активизировать совместный координационный центр между тремя странами-гарантами. Таким образом мы сможем усилить координацию для улучшения ситуации в Идлибе", - сказал А.Хаджи по итогам сирийских переговоров в пятницу в Нур-Султане.