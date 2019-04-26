Гани одобрил новый состав парламента Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани спустя шесть месяцев после выборов одобрил новый состав парламента страны, передают в пятницу западные СМИ.

А.Гани, выступая в Кабуле перед членами двух палат парламента Афганистана, выразил сожаление в связи с задержками с объявлением результатов выборов.

При этом президент отметил, что 33 места в парламенте по-прежнему пустуют, поскольку избирательная комиссия не объявила результатов выборов в некоторых районах центрального Кабула.

По словам А.Гани, это показало "неэффективность деятельности ряда бывших членов избирательной комиссии".

Парламентские выборы в Афганистане прошли в октябре 2018 года и стали первыми за последние восемь лет. Голосование осложнили нападения боевиков "Талибана" , а также ряд технических проблем.

СМИ напоминают, что на второй день выборов произошел взрыв бомбы, которая была заложена в провинции Нангархар на востоке Афганистана. В результате взрыва погибли 27 мирных жителей и 11 полицейских.