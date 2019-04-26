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Дальнее зарубежье 26.04.2019 17:45

Афганский спецназ освободил более 50 человек из плена у талибов

Армейский спецназ в центральной афганской провинции Урузган освободил из тюрьмы движения "Талибан" 53 человека, в операции ликвидированы восемь боевиков, сообщили в пятницу в пресс-центре корпуса спецназа Минобороны Афганистана.

"В ходе операции, проведенной в ночь на пятницу на территории селения Аувам в уезде Хаз Урузган провинции Урузган военнослужащими первого батальона ликвидировано восемь террористов, из плена талибов освобождены 53 пленных", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что среди освобожденных были 32 военнослужащих, четыре афганских спецназовца, восемь сотрудников полиции, один сотрудник управления национальной безопасности, три чиновника и пять гражданских лиц.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ПЛЕННИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]