Нефть резко дешевеет в пятницу, Brent завершает в плюсе восьмую неделю подряд

Цены на нефть эталонных марок активно снижаются в ходе торгов в пятницу, однако могут завершить ростом очередную неделю.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:08 подешевели на $1,6 (на 2,15%) - до $72,75 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 1% и может завершить в плюсе восьмую неделю подряд.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к указанному времени на $1,28 (на 1,96%) - до $63,93 за баррель.
С начала текущей недели цена WTI снизилась на 7 центов. Если марка к концу сессии отыграет снижение и завершит неделю в плюсе, подъем также станет восьмым подряд, чего не наблюдалось с мая 2015 года.
В 2019 году обе марки подорожали более чем на 40% на фоне усилий ОПЕК и партнеров картеля по сокращению добычи и перебоев с поставками в Венесуэле и Ливии. На этой неделе рост подстегнуло сообщение о том, что США не будут продлевать разрешения на импорт иранской нефти.
"Фундаментальные показатели на рынке поддерживают цены на нефть, но пока котировки росли на ожиданиях будущих событий, - отмечает старший аналитик сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Хансен. - Возможно, настало время взять паузу и посмотреть, что на самом деле произойдет".
Вторая свободная практика на Гран-при Азербайджана осталась за пилотами Ferrari
Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Пасхой
Москва не пожалеет усилий для разрешения армяно-азербайджанского конфликта - Путин
Минэкологии построит автоматизированные пункты мониторинга загрязнений воздуха в трех крупных городах Азербайджана
В Азербайджане в I квартале на производстве погибли 8 человек - Минтруда
Первая практика «Гран-при Азербайджана» прервана: Расселл наехал на дренажный люк
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Китай - первостепенная угроза США в шпионаже, уверен директор ФБР
Донорский спецкомитет по Палестине соберется 30 апреля в Брюсселе
Болгария и Румыния не успеют выполнить требования механизма проверки ЕС до конца мандата Еврокомиссии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В азербайджанском городе Ширване прошел очередной региональный тур Олимпиады по русскому языку
В Баку прошли литературные чтения, посвященные творчеству Николая Гоголя
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР