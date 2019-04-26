Активы Госнефтефонда Азербайджана в I квартале увеличились на 4,56%

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в I-ом квартале 2019 года увеличились на 4,56% - до $40 млрд 273,3 млн, отмечается в сообщении фонда.

"Активы ГНФАР в январе-марте увеличились на 4,56% - до $40 млрд 273,3 млн. Рост активов имел место за счет более высоких доходов фонда, в том числе за счет доходов от управления средствами ГНФАР ", - отмечается в сообщении.

Доходы фонда в I-ом квартале 2019 года составили 5 млрд 960,7 млн манатов, расходы – 2 млрд 640,7 млн манатов.

В структуре доходов фонда поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в первом квартале составили 3 млрд 833,5 млн манатов, транзитные доходы – 5,1 млн манатов, бонусные выплаты – 766,4 млн манатов.

Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 1 млрд 355,7 млн манатов.

В структуре расходов фонда за январь-март 2019 года наибольшая часть пришлась на трансферты в госбюджет – 2 млрд 615 млн манатов.

Кроме этого, расходы на улучшение жилищных условий беженцев составили 19,7 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 6 млн манатов.

Внебюджетные доходы расходы, полученные от курсовой разницы, составили 332 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

Н.Аббасова