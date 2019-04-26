Болгария и Румыния не успеют выполнить требования механизма проверки ЕС до конца мандата Еврокомиссии

Работу механизма по сотрудничеству и проверке для Болгарии и Румынии не удастся завершить до конца мандата действующей Еврокомиссии (ЕК), заявила член ЕК по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Нет, у нас остается очень мало времени. Я не думаю, что это будет возможно", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"Тем более что тенденции (выполнения обязательств Болгарией и Румынией - ИФ) не очень обнадеживающие. Нет оснований считать, что мы сможем положить конец действию этого механизма", - добавила В.Юрова.

Она отвечала на вопрос о том, какова перспектива реализации предположения, высказанного ранее председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером, о возможности отмены механизма по сотрудничеству и проверке, который применяется Еврокомиссией в отношении Болгарии и Румынии, до окончания мандата нынешней исполнительной коллегии ЕС 31 октября 2019 года.

Этот механизм задуман Еврокомиссией как защитная мера, когда новый член Европейского союза не осуществил обязательств, взятых на себя в процессе переговоров о присоединении к ЕС в областях свободы, безопасности, политики внутреннего рынка, реформ правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

13 декабря 2006 года Еврокомиссия установила механизмы для сотрудничества и проверки прогресса для Болгарии (в областях судебной реформы и борьбы с коррупцией и организованной преступностью) и для Румынии (в областях судебной реформы и борьбы с коррупцией). Оба механизма вступили в действие с начала 2007 года.

Выполнение требований ЕС в рамках этого мониторинга является условием для присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенскому пространству.